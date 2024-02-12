Происшествия 12 февраля 2024, 12:46 Ехавший из Донецка автобус угодил в кювет в Воронежской области МВД: 6 человек пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим из Донецка в Москву

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Следовавший из Донецка автобус угодил в кювет в Воронежской области. В результате ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Авария произошла вечером 11 февраля на 539-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе. По данным ведомства, за рулем автобуса Neoplan 1116 Cityliner находился 54-летний водитель. Мужчина не рассчитал скорость и метеорологические условия.

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«В результате чего совершил наезд на опору линии электропередачи с последующим опрокидыванием в кювет», — указали в ведомстве.

Всего в автобусе находились 40 пассажиров и два водителя. Пострадали шесть человек от 31 до 63 лет. Полицейские отправили всех пассажиров в пункт назначения на попутных машинах. Известно, что автобус следовал из Донецка в Москву.

Специалистам предстоит провести проверку по факту ДТП и установить все причины произошедшего.

В Сахалинской области на трассе столкнулись две иномарки. В результате аварии погибли три человека. Еще двое получили травмы. Предварительно известно, что один из водителей был в нетрезвом состоянии и не справился с управлением.