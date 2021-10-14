Ехавшие на вечеринку популярные тиктокеры попали в ДТП под Москвой

Популярные блогеры TikTok-хаусов XO Team и Sky Fam Елисей Бендас, Бинет Сенн, Лера Кашапова и Аля Аникеева попали в ДТП в Московской области. О случившемся Бендас рассказал у себя в Stories в Instagram.

По его словам, авария произошла накануне, когда они ехали на вечеринку, которую организовал ювелирный бренд Pandora.

«Мы попали в аварию довольно сильную. Нас хорошо так тряхануло, но мы уже едем на мероприятие», — сказал он.

Также он показал кадры с машинами, которые въехали в их такси. У одной оказалась сильно разбита задняя часть, у второй — смята «морда». Вскоре после этого в аккаунте Sky Fam опубликовали видео с вечеринки. Вероятно, все тиктокеры действительно отделались легким испугом.

По данным Life, ДТП произошло рядом с поселком Нахабино. По словам других молодых людей, в их такси въехала другая машина, за рулем которой, по их мнению, был нетрезвый водитель. После удара таксист, по утверждению тиктокеров, даже потерял сознание. После этого они вызвали на место другое такси и уехали по своим делам.