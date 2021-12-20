Охотнику выстрелили в спину под Петропавловском-Камчатским. Стрелявший обвинил его в провокации

Участники перестрелки на охоте под Петропавловском-Камчатским описали произошедшую между ними ссору, из-за которой один из охотников получил огнестрельное ранение в спину. Но у всех разные версии событий и разные мнения о случившемся.

Пьяная ссора на охоте в Петропавловске-Камчатском переросла в стрельбу, а затем в пулевое ранение одного из ее участников и уголовное наказание за превышение самообороны для другого. Ранивший мужчину Вадим Гавашелишвили получил два года и шесть месяцев колонии строгого режима. Потерпевший уверен, что наказание абсолютно справедливое, а сам он даже не держал в руках ружья, но очевидцы приводят разные версии событий.

«Они начали себя друг с другом неадекватно вести. Получилось то, что они ссорились, а я виноват. Он (осужденный — прим. ред.) съезжает на самооборону, но какая может быть самооборона, если человек стоял со спины?» — недоумевал получивший ранение Константин Силкин.

Однако брат осужденного в разговоре с «360» описал события немного иначе. По его словам, выстрел Вадим произвел уже в самом разгаре конфликта, после нескольких угроз со стороны нападающих, которые внезапно нарушили их отдых, ворвавшись в охотничий дом.

«Он меня ногой отталкивает, хватает ружье и начинает палить сразу (знакомый Силкина, приехавший вместе с ним — прим. ред.). Я начал убегать, и слышу два выстрела. Смотрю — и второй тоже направляет ружье в сторону дома», — описал события брат осужденного.

Он добавил, что в него и в его товарищей прицеливались не один раз. Слышал он и многократные угрозы. Сам выстрел Гавашелишвили произвел уже после них.

Дочь осужденного Наталья подтвердила слова брата Гавашелишвили о том, что двое мужчин внезапно ворвались в дом охотников и начали разжигать конфликт, а также угрожали отдыхающим, в том числе при помощи оружия.