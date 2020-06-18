Стрелок с Приорской улицы имел разрешение на оружие. Вот его последнее видео

В распоряжении «360» также оказалось видео с камеры домофона. На нем видно, как убийца заходит в подъезд — за плечами у него внушительный арсенал оружия. По данным РИА «Новостей», он принес с собой гладкоствольный карабин «Сайга-12-1» и пистолет «МР-80-13Т».

«Мужчина владел оружием на законных основаниях. Разрешение на приобретение и хранение было оформлено в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Сегодня 21-летний молодой человек устроил массовый расстрел в центре Москвы. Он пришел домой к своей бывшей девушке и выстрелил ей в голову. На этом мужчина не остановился — он также застрелил 52-летнюю маму девушки и маленького мальчика. После жестокой расправы убийца покончил с собой.