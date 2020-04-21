Отец мальчика, избитого собственной матерью в Новороссийске, собирается забрать его к себе в семью. Правда, для этого необходимо оформить кипу документов и доказать отцовство. Федор рассказал «360» обо всем в подробностях.

Мужчина не регистрировал брак с матерью малыша. «Мы жили в гражданском браке. Ребенок мой, но на меня не записан. У меня другая семья была», — поделился Пирожков.

Свою бывшую подругу он назвал ненормальной. «Она — неуравновешенный человек, даже больной, скорее всего. Часто была агрессивна. И с каждым годом это состояние ухудшалось», — подчеркнул мужчина. Он регулярно виделся с сыном и даже замечал синяки на теле, но особо не обращал на это внимания. Но теперь Федор точно решил, что заберет малыша к себе.

«У нее [матери мальчика] квартира запущенная всегда была, она сама не хозяйственная, дома всегда все вверх тормашками. Видел синяки у сына, предупреждал ее, что так нельзя. А раньше никогда не придавал этому значения — ведь всегда дети с мамами же остаются, живут и радуются, а тут вот как получилось… Заберу ребенка к себе. По крайней мере, стремлюсь к этому. У меня никаких пороков нет», — заявил мужчина.

Избитого шестилетнего мальчика накануне нашли в затопленной квартире соседи. Они вызвали полицию, мальчика госпитализировали. Выяснилось, что мама часто поднимала руку на сына и оставляла его одного в квартире. Следком возбудил уголовное дело, выясняются все подробности.