Египет выразил соболезнования России из-за авиакатастрофы на Камчатке

Власти Египта выразили соболезнования семьям погибших во время авиакатастрофы на Камчатке. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Арабская Республика Египет выражает искренние соболезнования дружественной Российской Федерации в связи с катастрофой пассажирского самолёта на Камчатке, в результате которой погибли все пассажиры и члены экипажа», — передает заявление МИД Египта RT.

Ранее стало известно, что Самолет Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, потерпел крушение. Он разбился во время захода на посадку, врезавшись в скалу. Все пассажиры и члены экипажа погибли.