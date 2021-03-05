Егеря застрелили из дробовика в Краснодарском крае

Неизвестные застрелили инспектора охотнадзора Виктора Золотарева в Краснодарском крае. Об этом сообщили в группе «Национальная лига охоты и рыбалки» «ВКонтакте».

«Вечером выехал в угодья, вышел на связь и обговорили с коллегами возврат утром в Краснодар. Более на связь не выходил. Утром, когда поняли, что неладное, оповестили кого могли», — процитировал публикацию сайт «Юга.ру».

Сотрудники СУ СК РФ по региону рассказали, что сослуживцы сами отправились на поиски пропавшего и обнаружили тело 43-летнего мужчины на окраине поселка Подлесного. При осмотре у погибшего зафиксировали огнестрельные дробовые ранения грудной клетки.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. В скором времени будет проведена судебно-медицинская экспертиза, а также ряд криминалистических экспертиз. Сейчас устанавливается личность совершившего преступление.