Егеря убили во время охоты в Ставропольском крае

В Ставропольском крае расследуют уголовное дело по факту смерти егеря.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, вечером 13 марта двое мужчин возле станицы Бекешевской охотились на шакалов, волков и кабанов.

«В съемную оптику оружия он заметил движение, и, подумав, что это животное, — выстрелил из винтовки. В результате попал в бедро своему знакомому», — сообщил сотрудник пресс-службы Следкома РФ по Ставропольскому краю.

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не смогли.

Следственный отдел по Предгорному району возбудил уголовное дело в отношении местного жителя из-за причинения смерти по неосторожности.