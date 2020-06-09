Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь. Заявитель сказал, что актер находится без сознания. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Скорая приехала днем 9 июня к дому, где сейчас находится актер под подпиской о невыезде. Госпитализация Ефремову не потребовалась, поэтому медики уехали. Актеру ставили капельницу. За сегодняшний день скорую помощь к Ефремову вызывали три раза, отметил источник в экстренных службах.

Как уточнил Telegram-канал Baza, утром к актеру приезжали врачи, чтобы сделать укол успокоительного. К 11:00 он должен был прийти на допрос к следователю, но так и не явился. Накануне Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде.

Ефремов попал под следствие из-за пьяного ДТП в центре Москвы. Вечером 8 июня он пересек двойную сплошную и влетел на большой скорости в фургон. Сергей Захаров получил серьезные травмы, а утром скончался в реанимации.

На актера завели уголовное дело, по которому ему грозит до 12 лет тюрьмы. После задержания актера отпустили под подписку о невыезде. Родственники погибшего намерены добиться, чтобы виновника аварии лишили свободы.