Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы. С места увозят машины

По информации пресс-службы, ДТП произошло в 21:44 у дома № 3 на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель отечественного авто. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия. Сейчас проводится его медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что пострадавший водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

«360» ранее опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, как посреди дороги стоит разбитый фургон. Также ЦОДД опубликовал момент аварии с камер внешнего видеонаблюдения. На кадрах Ефремов пересекает несколько полос, а потом выезжает на встречную полосу.

Сейчас на месте аварии собрались множество зевак. Очевидцы опубликовали видео с места аварии.