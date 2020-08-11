«Крайне тяжелое состояние». Ефремова привезли в Боткинскую больницу без сознания

Михаил Ефремов, которого увезли в бессознательном состоянии из здания суда, не сможет участвовать в судебном заседании. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Лицо страшное, все белое», — рассказал «Комсомольской правде» Пашаев.

«360» опубликовал видео, на котором артиста выносят на носилках. По информации источника, знакомого с ситуацией, актера уже привезли в Боткинскую больницу.

Как сообщил адвокат, у Ефремова «крайне тяжелое состояние». Врачи говорят о подозрении на инсульт.

Когда состоятся следующие слушания по громкому делу — непонятно.

11 августа должно было состояться четвертое заседание в зале Пресненского суда. На нем планировали допросить виновника аварии.

8 июня актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречку на Садовом кольце и врезался в грузовик, водитель которого погиб спустя несколько часов в реанимации. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.