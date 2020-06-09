Руководитель пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин рассказал, что актер Михаил Ефремов, ставший участником аварии в центре Москвы, сейчас находится на медицинском освидетельствовании у врача. Об этом сообщил корреспондент «360».

«В настоящий момент он проходит медицинское освидетельствование у врача», — ответил Васенин на вопрос журналиста о том, где сейчас находится Михаил Ефремов.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, им предстоит установить все обстоятельства происшествия. О состоянии пострадавшего водителя, который был за рулем второго автомобиля, скажут врачи, отметил руководитель пресс-службы, добавив, что у него травмы различной степени тяжести.

По словам Васенина, все обстоятельства происшествия будут детально выясняться, будут собраны все материалы, все моменты, которые касаются данного происшествия.

Ранее актер Михаил Ефремов стал участником дорожной аварии в центре Москвы. По словам авторов опубликованного в Сети ролика, Ефремов был пьян. ДТП произошло после того, как актер развернул свою машину через сплошную и столкнулся с фургоном. Водитель пострадавшего автомобиля оказался зажат внутри. Сейчас он находится в больнице.

Актер Сергей Гармаш оказался на месте ДТП с актером Михаилом Ефремовым случайно. Он рассказал журналистам, что «проезжал мимо» аварии и «решил справиться о здоровье своего коллеги».

«360» публиковал видео с места событий. Также ЦОДД опубликовал момент аварии с камер внешнего видеонаблюдения.