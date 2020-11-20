Ефремов признал потерпевшей гражданскую жену Захарова

«В четверг со мной связался адвокат Ефремова Андрей Алешкин. Он сказал, что Михаил Олегович все-таки признал мою подзащитную Ирину Стерхову потерпевшей», — заявил Никулин.

Подробности он намерен обсудить с защитником Ефремова при личной встрече. Переговоры состоятся в ближайшее время.

Речь может идти о заключении мирового соглашения со всеми потерпевшими по делу. Ранее адвокат Ефремова Андрей Алешкин заявил, что почти договорился с ними о примирении сторон. Также, по его словам, обсуждается возможность обращения к президенту с просьбой о помиловании Ефремова.

Стерхова на процессе о смертельном ДТП не была признана потерпевшей — официально отношения с Захаровым она не регистрировала. Участковый утверждал, что Захаров снимал у женщины койко-место.

Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии, признав виновным в ДТП, в котором погиб человек. В момент аварии Ефремов был пьян.