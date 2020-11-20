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    20 ноября 2020, 02:53

    Ефремов признал потерпевшей гражданскую жену Захарова

    Кирилл Фролов

    Актер Михаил Ефремов признал потерпевшей Ирину Стерхову — гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом mk.ru сообщил ее адвокат Вадим Никулин.
    Ефремов признал потерпевшей гражданскую жену Захарова

    «В четверг со мной связался адвокат Ефремова Андрей Алешкин. Он сказал, что Михаил Олегович все-таки признал мою подзащитную Ирину Стерхову потерпевшей», — заявил Никулин.

    Подробности он намерен обсудить с защитником Ефремова при личной встрече. Переговоры состоятся в ближайшее время.

    Речь может идти о заключении мирового соглашения со всеми потерпевшими по делу. Ранее адвокат Ефремова Андрей Алешкин заявил, что почти договорился с ними о примирении сторон. Также, по его словам, обсуждается возможность обращения к президенту с просьбой о помиловании Ефремова.

    Стерхова на процессе о смертельном ДТП не была признана потерпевшей — официально отношения с Захаровым она не регистрировала. Участковый утверждал, что Захаров снимал у женщины койко-место.

    Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии, признав виновным в ДТП, в котором погиб человек. В момент аварии Ефремов был пьян.