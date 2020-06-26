Ефремов получил новые штрафы за нарушения ПДД после смертельной аварии

Всего у артиста зарегистрировано 41 нарушение. Только один штраф из присланных не оплачен. Он датируется 11 июня, когда произошла авария. В тот день, за четыре часа до инцидента, актер получил предписание за нарушение правил парковки.

Ефремов любил оставлять автомобиль в Плотниковом переулке возле своего дома. Парковка там запрещена, но актеру было удобно ставить там машину.

Отмечается, что чаще всего Ефремов получал штрафы за превышение скорости на 20–40 км/ч и выезд на встречную полосу.