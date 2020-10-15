Ефремов исповедался в храме при СИЗО

«В канун праздника Покрова я был в храме СИЗО на литургии, исповедался и причастился», — процитировал артиста ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Ефремов завил, что раскаялся в содеянном и ждет апелляции. Он рассказал, что получает большое число писем. Каждый день к нему приходит около 30-40 посланий. Актер признался, что не успевает отвечать всем. Осужденный не жалуется на условия содержания. Он регулярно ходит на прогулки.

20 октября Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Ефремова на приговор Пресненского суда.

8 сентября нынешнего года актера признали виновным по делу об аварии в центре столицы. Установлено, что, находясь в нетрезвом состоянии за рулем своей иномарки, он столкнулся с грузовиком. Водитель фургона скончался от полученных травм. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима. Его адвокат обжаловал решение суда и попросил назначить ему условное наказание.