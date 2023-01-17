Эксклюзив 17 января 2023, 16:35 «Ее просто так буллили». Школьница из Бурятии уже подвергалась нападкам со стороны одноклассников Источник «360» рассказал, что подростки из Бурятии не в первый раз напали на одноклассницу РИА «Новости»

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Подростки в Хонхолойской школе в Бурятии напали на одноклассницу. Правоохранители уже начали проверку. Знакомый с ситуацией источник сообщил «360», что это уже не первый случай нападения на девочку. Школьница страдает от буллинга.

По словам собеседника, три подростка ранее уже нападали на девочку. Школьники делали это без особой причины.

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«Да вроде бы они ее просто так буллили. Ну да, бывало, [что подростки ранее нападали на девочку,] но не всегда», — сказал источник.

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Собеседник подчеркнул, что подростки устраивали потасовки и с другими школьниками, но только когда хулиганов обзывали.

Брат пострадавшей рассказал о самочувствии девочки. По его словам, с ней все хорошо. Он отметил, что раньше школьница не жаловалась на поведение одноклассников.

«Ничего с ней не было, все хорошо», — сказал собеседник «360».

Кадры с избиением школьницы появились в социальной сети 16 января. Предположительно, видео сняли еще в декабре 2022 года. На перемене в школе три подростка подошли к школьнице и стали задирать ее. Затем они схватили девочку за волосы и скинули с сиденья. Парни прыгнули на одноклассницу и повалили на пол. Она поднялась и пересела на другое место, но хулиганы не унялись. Они зажали ее и расшнуровали ей обувь.

По словам автора видео, школьный охранник видел потасовку, но ничего не стал делать. Школьники якобы издевались еще над одной девочкой.

Кадрами заинтересовалась местная прокуратура и полиция. Республиканский омбудсмен Наталья Ганькина рассказала «360», что ситуацию обсудят на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних.