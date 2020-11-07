«Ее могли закопать живой». Мать убитой Лизы Черновой пожаловалась на несостыковки в деле

Мама убитой Лизы Черновой из села Бокино рассказала «360», что у родных вызвала сомнения экспертиза тела девочки. Есть некоторые несостыковки и в уликах, считает она

13-летняя Лиза Чернова пропала в своем родном селе Бокино 7 марта 2020 года. Она не вернулась с дискотеки, куда ее отпустили родители. Сразу после исчезновения подростка начались поиски. 11 марта ее тело нашли, 13 марта девочку похоронили. Подозреваемого — Александра Липатова — отыскали достаточно быстро, он сам пришел в полицию. Однако мужчина три дня водил следствие по ложным следам и путался в показаниях. Родители Лизы уверены — до сих пор есть спорные моменты, которые могут говорить о том, что преступление было совершено не одним человеком.

«Эксперт в заключении написал, что причина смерти — механическая асфиксия, задушили проводом от зарядного устройства. А когда я увидела фото тела Лизы в материалах дела, то сразу стало понятно, что дочку закопали живой. Я так решила из-за расположения тела. Она ручонками как бы прикрывает лицо. Мертвое тело так явно не кладут», — считает Татьяна Чернова.

Она добавила, что эксперты нашли генотип Лизы, обвиняемого и кровь неустановленного лица. Она может принадлежать как убитой, так и подозреваемому, либо третьему лицу — мужчине или женщине. Такая же история с эпителием — эксперт заключил, что нельзя определить, чей это генотип.

«Эксперт не имеет права предполагать. Он или говорит точно, или если нельзя определить, то объясняет, почему. Дату смерти так и не дали, потому что она якобы долго в земле пролежала. С чего они это взяли, мы же так и не узнали дату, когда она была убита. Может, Лизу вообще убили 10 марта, а 11 уже нашли», — пояснила мама погибшей девочки.

Также она рассказала про свидетеля, который заявил о двух подозреваемых. Мужчина, житель села Бокино, ехал в Москву на своей фуре после исчезновения Лизы. Его остановили наряд ГАИ. После проверки документов стражи порядка спросили, не нашли ли уже девочку, и показали мужчине ориентировку на машину подозреваемого.

«В ориентировке было и фото машины подозреваемого, потому что он в ту ночь попал под камеры из-за превышения скорости. На снимке в машине на переднем сидении сидят двое. Свидетель дал показания, пообещал прийти и на суд. Сам обвиняемый подтвердил в последних показаниях, что преступление совершено не одним человеком. Но все равно подозреваемый в деле один», — рассказала Татьяна Чернова.

Мама девочки уверена, что у семьи нет врагов, которые желали бы смерти ребенка. Уже восемь месяцев родные Лизы каждый день говорят об этой трагедии и строят свои предположения, что же случилось в ту ночь.

«Это похоже на заказ любого ребенка, то есть нужен был кому-то ребенок. У подозреваемого стояли какие-то сроки. Я общалась с его любовницей, нашла ее в соцсетях. Он приезжал к ней 7 марта и уже тогда был очень нервный и дерганный. Любовница спросила его, приедет ли он к ней на следующий день. А он ответил — увидимся, если меня не посадят. То есть он понимал, на что идет», — поделилась мама Лизы Черновой.

12 марта родители девочки приезжали в СК, чтобы узнать основную версию случившегося с их дочерью. Тогда им рассказали, что Лизу нашли одетой, но без ботинок. Обувь пообещали отыскать. Однако потом в материалах дела было указано, что ботинки нашли, а в них — салфетку со следами спермы подозреваемого.

«Это кажется нам странным. Может, улик не хватало сначала или кого-то покрывают, мы не знаем», — заключила Татьяна Чернова.

Следствие уже окончено, с материалами дела потерпевшие ознакомлены. Теперь все решит суд.