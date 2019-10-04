Едва не сварился, но выжил: годовалый ребенок выписан из больницы Новосибирска

17 сентября в центре Новосибирска произошло страшное происшествие: женщина с годовалым ребенком провалились в яму с горячей водой. Оба получили серьезные ожоги: у мальчика это не менее 20% тела.

Сразу после случившегося мать и сына отправили в ожоговый центр новосибирской областной клиники.

Стало известно, что 4 октября мальчика выписали из больницы. Его мать останется в ожоговом отделении до следующей недели.