Единственный выживший в смертельном ДТП скончался в больнице Татарстана

В Министерстве здравоохранения Республики Татарстан сообщили о смерти единственного выжившего в ДТП с массовой гибелью людей.

Как сообщает inkazan.ru, речь о шестом пассажире «Лады Ларгус», который остался живым после столкновения легкового автомобиля на трассе Казань-Оренбург с почтовым грузовиком Iveco. После столкновения обе машины охватило пламя.

Таким образом, число жертв ДТП выросло до семи человек. Из находящихся в «Ладе Ларгус» не выжил никто.

Пока неизвестно состояние водителя грузовика, который, по некоторым данным, сильно обгорел и получил переломы. Но официального подтверждения данной информации нет.