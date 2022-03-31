31 марта 2022, 02:14
Единственный выживший в смертельном ДТП скончался в больнице Татарстана
В Министерстве здравоохранения Республики Татарстан сообщили о смерти единственного выжившего в ДТП с массовой гибелью людей.
Как сообщает inkazan.ru, речь о шестом пассажире «Лады Ларгус», который остался живым после столкновения легкового автомобиля на трассе Казань-Оренбург с почтовым грузовиком Iveco. После столкновения обе машины охватило пламя.
Таким образом, число жертв ДТП выросло до семи человек. Из находящихся в «Ладе Ларгус» не выжил никто.
Пока неизвестно состояние водителя грузовика, который, по некоторым данным, сильно обгорел и получил переломы. Но официального подтверждения данной информации нет.