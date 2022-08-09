Единственное озеро исчезло в пермской деревне Гусево

Озеро, которое являлось единственным источником питьевой воды для жителей деревни Гусево в Пермском крае, ушло под землю. Об этом сообщил ОТР.

На месте озера остались только несколько мутных луж, на дне которых лежит погибшая рыба. Жителям деревни теперь приходится ездить за водой в соседнее село.

«Привозим по три бочки, 200 литров бочка, итого 600 литров. Это у нас, а у кого их нет, тем плохо», — рассказывает одна из жительниц деревни Любовь Порозова.

Тем, у кого нет машин, приходится ходить за водой пешком в соседнюю деревню каждый день.

Дно исчезнувшего озера будут исследовать ученые. По их мнению, вода ушла в открывшееся отверстие — понор. Для карстовых озер в этих местах такое явление не редкость. Вода может вернуться в течение нескольких лет.