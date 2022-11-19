Происшествия 19 ноября 2022, 17:26 ЕДДС Всеволжска сообщила, что в результате взрыва газопровода никто не пострадал ЕДДС Всеволжска: в Ленинградской области взорвалась газовая труба "ВКонтакте"

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В Ленинградской области взорвалась газовая труба, сообщили изданию «Подъем» представители Единой дежурно-диспетчерской службы Всеволжского района. По их данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Полной информации нет. Это Всеволжск, микрорайон Бернгардовка. Дорога между Ковалево и Бернгардовкой. Там взорвалась газовая труба, открытый огонь», — рассказали в службе. По их данным, все случилось на магистральном газопроводе.

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Там добавили, что рядом с местом происшествия нет ни жилых домов, ни прочих зданий и сооружений. По словам сотрудников ЕДДС, взрыв представляет угрозу лишь линии электропередач и лесу. В результате ЧП никто не пострадал, отметили специалисты.

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Власти Ленинградской области пообещали, что население не останется без тепла из-за инцидента. ТЭЦ Всеволжска перевели на мазут, сообщил «Царьград».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на месте происшествия работают пожарные и спасатели. По словам главы региона, населению и жилым домам ничто не угрожает. Он уточнил, что пожар случился на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.