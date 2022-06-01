Е1: Останки человека обнаружили в Екатеринбурге

Сотрудники коммунальной службы в ходе замены трубопровода рядом с домом пять на улице Бетонщиков обнаружили скелет человека. Об этом сообщило Е1 со ссылкой на источник.

«Там проводили замену коммунальных труб. Еще осенью как-то не очень приятно пахло. А сейчас, когда начали менять трубы, увидели скелет человека. Сейчас на место приехали сотрудники полиции», — сообщил источник.

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку в связи со случившимся. Останки передадут на медицинскую экспертизу, после чего удастся установить пол, возраст и личность погибшего, передал «Царьград».