facebook_pixel
    04 июня 2021, 12:58

    Джип сбил трехлетнюю девочку на пешеходном переходе

    Полина Гребенщикова

    В Самаре внедорожник сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе, сообщил «Царьград» со ссылкой на МВД Самарской области.

    Джип сбил трехлетнюю девочку на пешеходном переходе

    Инцидент произошел на улице Садовая. Ребенок на самокате переезжал через неконтролируемый пешеходный переход. Водитель джипа Grand Cherokee не затормозил, как положено, перед переходом и наехал на ребенка.

    Девочка была с матерью, но та не успела вовремя среагировать. Ребенок доставлен в больницу. Врачи диагностировали у девочки ушибы.