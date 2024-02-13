Эксклюзив 13 февраля 2024, 17:41 Джип сбил двух детей на северо-западе Москвы Два ребенка пострадали в аварии с джипом в московском районе Строгино РИА «Новости»

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В районе Строгино на северо-западе Москвы внедорожник сбил двух детей девяти и десяти лет. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла в 17 часов у дома № 4, корпус 1, по улице Твардовского. К месту происшествия выехали медики и сотрудники полиции.

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Другие подробности произошедшего уточняются. О состоянии пострадавших неизвестно, о причинах аварии также не сообщалось.

Ранее в деревне Путилково городского округа Красногорск курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре мальчика, который возвращался из школы домой. Сбивший ребенка мужчина скрылся с места аварии. В отношении курьера возбудили уголовное дело.

В момент наезда ребенок ударился головой. Позже школьник пожаловался на головокружение и головную боль. Кроме того, он сильно испугался. Сейчас мальчик находится дома на лечении, за ним присматривает старшая сестра.