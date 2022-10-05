Дымка от лесных пожаров накрыла Тюмень | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 12:19 Поделиться Telegram

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Viber Дымка от лесных пожаров накрыла Тюмень

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Дымка накрыла Тюмень. Ее возможная причина — пожары в Свердловской области, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на департамент лесного комплекса региона.

«Дымка, которая периодически наблюдается над городом и в северных районах области, может быть вызвана природными пожарами, действующими в Свердловской области», — уточнили в ведомстве.

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В регионе сейчас горят леса на площади в 207 гектаров. Также два лесных пожара зафиксировано в Тюменской области, в Вагайском и Уватском районах.

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