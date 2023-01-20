Эксклюзив 20 января 2023, 19:07 «Дым валил с обеих сторон». Пожар произошел в многоэтажке в Абакане Очевидица рассказала подробности о пожаре в многоэтажке Абакана

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Квартира на 12-м этаже многоэтажного жилого дома загорелась в Абакане 20 января. Местные жители увидели, что дым шел с обеих сторон дома, сообщила «360» очевидец пожара Анастасия.

Телеканал «360»

«Задымление произошло на 12-м этаже. Не знаю, где именно возгорание началось, но дым валил с обеих сторон, с улицы это было видно хорошо. Эвакуировали весь 12-й этаж», — сообщила она.

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Супруг женщины, по ее словам, увидел дым, когда собирался забрать вещи из машины.

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Очевидица отметила, что во время эвакуации услышала звуковой сигнал, который призывал жильцов покинуть квартиры.

«Пожарные быстро приехали. Запускать начали через час примерно обратно в квартиры, но мы не вернулись пока, потому что запах дыма остался», — добавила она.

Главное управление МЧС по республике Хакасия уточнило в Telegram-канале, что ЧП произошло по улице Жукова.

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание вещей в жилой комнате на 12-м этаже, огонь распространился на площади 12 квадратных метров.

Точные обстоятельства возгорания выясняют дознаватели МЧС России

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома 87 человек, среди них пять несовершеннолетних, потушив огонь. Также самостоятельно эвакуировались 137 человек.