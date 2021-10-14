Дым от тлеющего торфа в Екатеринбурге дошел до Челябинской области

Специалисты зафиксировали высокую концентрацию пыли в воздухе Челябинской области — она возникла из-за торфяника, который тлеет в Екатеринбурге. О том, насколько опасны продукты горения для жителей региона, рассказали ТАСС представители пресс-службы Министерства экологии Челябинской области.

Экологи уверили население, что концентрация вредных веществ в воздухе есть, но она не превышает допустимую норму. Воздушные массы из Екатеринбурга добрались до другого города ночью.

«Из-за этого в Челябинске наблюдаются повышенные концентрации по взвешенным веществам (пыли), оксида азота (продукты горения) в районе одного ПДК», — уточнили в ведомстве.

Там же добавили, что воздух в Челябинске не отличался чистотой и до горения торфа в Екатеринбурге — там в целом неблагополучная экологическая ситуация. Вредные компоненты собираются в атмосфере региона из-за выбросов промышленных предприятий и автомобильных выхлопных газов.

Ранее МЧС Екатеринбурга сообщило, что в городе активно тлеет торф, а жители пожаловались на почти нулевую видимость. Чуть позже из-за этого начали перекрывать дороги.