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    17 августа 2021, 23:03

    Дым над столичным отелем Marriott Imperial Plaza приняли за пожар

    Александра Ломейко, Евгения Бардонова

    Клубы дыма заметили над крышей отеля Marriott Imperial Plaza на Комсомольской площади. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве «360» рассказали, что пожара в здании нет.

    Дымно над отелем стало из-за приготовления пищи, уточнили в ведомстве.

    «Там ничего не горит. <…> Возгорания после проверки не обнаружено», — заверили спасатели.

    Видео с дымящейся крышей нового Marriott Imperial Plaza появилось в Сети. В кадр попали подъезжавшие к отелю пожарные машины.