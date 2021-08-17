Дым над столичным отелем Marriott Imperial Plaza приняли за пожар

Клубы дыма заметили над крышей отеля Marriott Imperial Plaza на Комсомольской площади. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве «360» рассказали, что пожара в здании нет.

Дымно над отелем стало из-за приготовления пищи, уточнили в ведомстве. «Там ничего не горит. <…> Возгорания после проверки не обнаружено», — заверили спасатели. Видео с дымящейся крышей нового Marriott Imperial Plaza появилось в Сети. В кадр попали подъезжавшие к отелю пожарные машины.