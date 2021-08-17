17 августа 2021, 23:03
Дым над столичным отелем Marriott Imperial Plaza приняли за пожар
Клубы дыма заметили над крышей отеля Marriott Imperial Plaza на Комсомольской площади. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве «360» рассказали, что пожара в здании нет.
Дымно над отелем стало из-за приготовления пищи, уточнили в ведомстве.
«Там ничего не горит. <…> Возгорания после проверки не обнаружено», — заверили спасатели.
Видео с дымящейся крышей нового Marriott Imperial Plaza появилось в Сети. В кадр попали подъезжавшие к отелю пожарные машины.