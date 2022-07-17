«Дыхание вулкана» могло стать одной из причин крушения вертолета с биатлонистом Малиновским

Причиной крушения вертолета с биатлонистом Игорем Малиновским на Камчатке могли стать встречные потоки воздуха, заявил РЕН ТВ заслуженный военный летчик России Владимир Попов. По его словам, легкий вертолет Robinson мог быть подвержен воздушным потокам в горной местности.

Другой возможной причиной аварии могло стать вечернее время суток. Не исключил Попов и версии с «дыханием» вулкана Узон, который мог создавать термические потоки. Четвертой причиной заслуженный летчик назвал опыт пилота.

«С учетом еще того, что мог быть не очень большим опыт самого пилота, то он мог не распознать такие метеорологические явления», — заявил Попов.

Днем 17 июля в 13 километрах от вулкана Узон обнаружили обломки вертолета. Никто из находящихся на борту не выжил. За штурвалом находился пятикратный чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский.