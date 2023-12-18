Происшествия 18 декабря 2023, 18:38 Двум жителям ХМАО назначили исправительные работы за инсценировку ДТП ради страховки

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Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к 240 часам исправительных работ двух местных жителей, которые инсценировали ДТП для получения страховки. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным следствия, мужчины расположили автомобили Toyota Camry и ВАЗ-21213 на обочине таким образом, будто водитель отечественной легковушки не предоставил преимущество иномарке.

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Отмечается, что затем местные жители подделали документ о дорожно-транспортном происшествии и предоставили его страховой компании.