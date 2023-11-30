Происшествия 30 ноября 2023, 04:30 Двум жителям ДНР объявили предостережения за попытки контактов с СБУ ФСБ объявила двум жителям ДНР предостережения после попыток контактировать с СБУ РИА «Новости»

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Управление ФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям ДНР. Они пытались связаться с украинскими спецслужбами. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В результате совместных мероприятий органов военной контрразведки Южного и Восточного военных округов двоим жителям ДНР объявлены официальные предостережения <…>», — сообщили в ведомстве.

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В ФСБ добавили, что их действия могли привести к совершению преступлений по уголовным статьям «Госизмена» и «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

Один из мужчин, получивших предостережение, обратился к россиянам. Он посоветовал в случае, если сотрудники СБУ устанавливают контакт, сразу обратиться в органы госбезопасности и рассказать о произошедшем.

Накануне, 29 ноября, стало известно о задержании жителя Кемерова. Мужчина планировал уехать на Украину и сражаться против России. Перед этим, он переписывался в мессенджерах с украинским координатором.