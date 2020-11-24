Двум семьям в Башкирии выдали справки о «пьяных» детях

В Башкирии судмедэксперт нашел алкоголь в крови у двух детей. Один из них попал под машину, когда катался на велосипеде. Второй сорвался с турника на детской площадке. Родители мальчиков рассказали «360», что разобраться в случившемся у них пока не выходит.

В селе Камеево 9-летний ребенок ехал на велосипеде домой, когда его сбил УАЗ «Почты России». Мама мальчика Лариса Салиева уточнила, что после ДТП ее сыну наложили несколько швов. Медики диагностировали перелом черепа и освободили его от физкультуры до конца года. Однако самое интересное началось спустя четыре месяца после аварии.

Попавший под грузовик 9-летний мальчик из Башкирии

«Четыре месяца спустя узнала, что у него алкоголь [нашли] в крови. 0,33 промилле. Сказали, что он на ногах не стоял. Хотим аннулировать [заключение]. Зачем на ребенка наговаривать?» — задалась вопросом женщина. Она обратилась в региональный Минздрав и прокуратуру, но пока не получила никакого ответа.

Источник фото: телеканал «360»

Недавно с Ларисой связался мужчина, в семье которого в сентябре произошел аналогичный случай. Его сын сорвался с турника на оборудованной детской площадке, когда играл с другими детьми. В справке из республиканского наркодиспансера указано на наличие алкоголя в крови ребенка. Документ подписан тем же экспертом, который выдавал заключение семье Салиевых.

Сейчас сын Ларисы ходит в школу. Если приходится ездить в транспорте, он жалуется на тошноту и головную боль.