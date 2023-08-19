Происшествия 19 августа 2023, 17:19 Двум напавшим на журналистов ВГТРК в Москве выбрали меру пресечения СК: двух напавших на журналистов ВГТРК в Москве арестовали РИА «Новости»

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Суд арестовал двух мужчин, которые напали на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о «профессиональных соседях» на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Telegram-канале столичного Следственного комитета.

«По ходатайству следствия двум мужчинам, обвиняемым в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов ВГТРК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в ведомстве.

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По данным СК, 17 августа двое мужчин напали на корреспондентов ВГТРК, выполнявших редакционное задание на юге Москвы. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профдеятельности журналистов.

В главке подчеркнули, что напавшие, осознавая, что перед ними съемочная группа, применили физическую силу к сотрудникам телекомпании. После произошедшего мужчин задержали.

Ранее журналиста «Известий» Кирилла Полякова избили охранники караоке в Москве. Его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.