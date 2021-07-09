Двукратную чемпионку СССР по прыжкам Галину Костенко нашли мертвой

Мастер спорта СССР международного класса Галина Костенко скончалась 5 июля. 82-летнюю женщину нашли мертвой в своей квартире спустя четыре дня. Об этом сообщил kp.ru.

«После вскрытия двери квартиры был обнаружен труп 82-летней Галины Григорьевны Костенко. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Установлено, что женщина умерла еще 4 дня назад», — сообщила «Газета.ru» со ссылкой на источник.

Костенко являлась мастером спорта СССР международного класса. Женщина принимала участие в Олимпийских играх, дважды становилась чемпионкой СССР по прыжкам в высоту.