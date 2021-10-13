Двухметровый гейзер образовался в Петербурге

Возле дома № 60 на улице Лени Голикова в Кировском районе Санкт-Петербурга образовался двухметровый фонтан с кипятком. Произошло это из-за прорыва трубы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на группу «Мой округ Дачное» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе опубликовали видео, на котором запечатлено происшествие. Многие горожане выразили недовольство тем, что службы безопасности не стали оказывать какую-либо помощь. «Бьет фонтан кипятка в два метра. Службы стоят рядом и бездействуют!» — рассказал автор видео в соцсети.