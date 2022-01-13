Двухмесячного младенца госпитализировали с тяжелыми травмами

В Челябинскую областную больницу из Копейска доставили двухмесячного младенца с тяжелыми травмами.

Как сообщает kursdela.biz, у девочки сломана нога, а на теле — многочисленные синяки. При поступлении в медучреждение врачи оценили ее состояние как критическое.

При этом ее мать утверждает, что не знает, откуда такие травмы. Сейчас ситуацию изучают сотрудники регионального СУ СКР. Не исключено, что до такой степени ребенка могли избить родители.

Но, по мнению уполномоченного по правам ребенка в регионе Евгении Майоровой, пока рано делать какие-либо выводы, хотя саму ситуацию с травмированием ребенка она считает вопиющей и требующей пристального внимания.

Сейчас девочку обследуют медики.