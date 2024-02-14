Эксклюзив 14 февраля 2024, 11:20 Двухлетнюю девочку в Колпино госпитализировали после картофельных ингаляций Источник «360»: двухлетняя девочка в Колпино получила ожоги ингаляцией картошкой РИА «Новости»

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В Колпино двухлетнего ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести после лечения народными методами. Девочка подышала над горячим картофелем и получила ожоги лица, сообщил источник «360».

Скорую помощь вызвали на улицу Танкистов вечером 13 февраля. Бабушка двухлетней девочки рассказала, что около полудня ей провели ингаляцию — заставили дышать парами от горячей картошки.

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Лечение не помогло, а только добавило проблем. Ребенок получил ожоги левой щеки, носа, подбородка и области лба. Пациентку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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