08 июля 2020, 14:53
Двухлетнюю девочку, пропавшую в ЯНАО, нашли мертвой
Двухлетняя девочка пропала в селе Катравож Приуральского района ЯНАО. На следующий день ее нашли мертвой. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой УМВД по региону.
Известно, что перед исчезновением ребенок гулял во дворе частного дома. Когда девочка не вернулась с прогулки, мать обратилась в полицию.
В поисках пропавшей участвовали примерно 60 человек. Ее тело нашли следующим утром. Подробности пока не известны, правоохранители выясняют обстоятельства смерти ребенка.