Двухлетнюю девочку, пропавшую в ЯНАО, нашли мертвой

Известно, что перед исчезновением ребенок гулял во дворе частного дома. Когда девочка не вернулась с прогулки, мать обратилась в полицию.

В поисках пропавшей участвовали примерно 60 человек. Ее тело нашли следующим утром. Подробности пока не известны, правоохранители выясняют обстоятельства смерти ребенка.