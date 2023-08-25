Происшествия 25 августа 2023, 17:31 Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры многоэтажки на юге Москвы Прокуратура Москвы: двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже Пресс-служба прокуратуры Москвы

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Из окна квартиры пятого этажа жилого дома на Шипиловской улице выпал ребенок. Двухлетнюю девочку госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, на момент происшествия в квартира находилась 13-летняя родственница отца ребенка. Самого мужчины дома не было.

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«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении.

Представители ведомства напомнили родителям о том, что нельзя оставлять без присмотра маленьких детей, а москитные сетки не защищают от падений.

Ранее пятилетний ребенок попал в больницу из-за падения из окна в Новой Москве.