Эксклюзив 10 ноября 2022, 17:17 Двухлетняя девочка в Улан-Удэ вернулся из детсада в укусах и царапинах Полиция Улан-Удэ проверит информацию об увечьях двухлетней девочки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранительные органы Бурятии проверяют информацию об увечьях двухлетней девочки, вернувшейся домой из детского сада в Улан-Удэ. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

С заявлением в полицию вечером 7 ноября обратилась бабушка пострадавшего ребенка, сообщившая о следах царапин и укусов на теле ребенка.

Реклама

«Сотрудники полиции опросили воспитателей, мать девочки и запросили записи с камер наблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой правоохранители примут правовое решение», — заявили в ведомстве.

Реклама

Отец ребенка Евгений сообщил «360», что узнал о травмах дочери самым последним. У девочки оказались повреждены передняя часть тела, спина и руки.

«Следы обнаружила мама, сообщила бабушке, потом мне. Я узнал самый последний, был на работе. Дочь вернулась с детского сада, мама обнаружила царапины и укусы. В тот день она забрала ребенка и пошла за старшей дочерью, это 200 метров от садика», — сообщил он.

Отец рассказал, что семья пыталась самостоятельно выяснить у дочери происхождение ран. Однако ребенок зажался и не смог ничего объяснить.

«Даже через игру пробовали восстановить события. Но она никак не реагирует и не говорит ничего. В детсаде никакой информации не дали. Говорят, что не понимают, как такое произошло», — добавил он.

Евгений уточнил, что сейчас ребенок находится в хорошем самочувствии. Девочку беспокоит лишь зуд от ран.

Ранее на видео попал вопиющий случай из детсада в Ставропольском крае. Воспитатель избила ребенка за отказ ложиться спать во время тихого часа, писало ИА Nation News.