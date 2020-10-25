Двухлетняя девочка упала в открытый люк в парке Барнаула

Двухлетний ребенок провалился в открытый колодец в парковой зоне Барнаула. Его успели вытащить спасатели.

«Диспетчер сообщил нам о том, что провалившийся в колодец ребенок жив и плачет. Стоит отметить, что колодец больше трех метров и ситуация могла быть плачевна. Спустившись в канализацию, мы вытащили девочку и пытались успокоить», — рассказал помощник начальника караула девятой пожарно-спасательной части Барнаула Данил Алтухов. Его слова приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Девочка гуляла по пакру с бабушкой и не заметила присыпанный листями и снегом открытый колодей ливневой канализации. Спасатели оперативно передали ребенка медикам. Те осмотрели девочку и пришли к выводу, что она не получила серьезных травм.

В конце сентября похожий случай произошел в Кургане. Там маленький мальчик провалился в колодец с фекалиями на территории бывшего платного пляжа на Голубых озерах. Шестилетний ребенок сумел самостоятельно выбраться из ямы. Колодец бы не закрыт, а лишь присыпал ветками.