Двухлетняя девочка умерла от ковида под Волгоградом

Двухлетняя девочка умерла от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Ребенка доставили в больницу в первые же сутки после заболевания, но врачи оказались бессильны. Об этом сообщил сайт V1.ru.

В комитете здравоохранения региона сообщили, что ковид с двусторонней пневмонией диагностировали у девочки в областной детской клинической больнице. Но коронавирус стал не единственной причиной смерти. У ребенка врожденное заболевание — дефект эндокринной системы.

Заболевание у девочки протекало стремительно и тяжело. Надежды врачей, что детям не угрожают тяжелые формы ковида и летальные исходы, не оправдываются, заявила главный внештатный педиатр комитета Светлана Емельянова.

«Безусловно, мы все понимаем, что особую группу риска составляют дети, которые имеют хронические заболевания, иммунодефициты, и, к сожалению, у нас также такой случай произошел», — сказала она.

Емельянова добавила, что в этом году волгоградским медикам пришлось спасать от ковида восьмерых новорожденных. У всех малышей был положительный результат ПЦР-теста.

Ранее ИА Nation News сообщило, что дети относительно редко страдают от долгосрочных последствий ковида.