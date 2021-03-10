Двухлетняя девочка получила удар током в парке Ставрополья

В Ставропольском крае прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Минеральных Вод в связи с инцидентом, который произошел в городском парке культуры и отдыха 6 марта. Гулявшую там двухлетнюю девочку ударило током.

Девочка гуляла в парке с родителями. После происшествия ее доставили в больницу. Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию региональной прокуратуры, причиной ЧП стали оборванные провода перед входом в парк.

Там была смонтирована зимняя иллюминация в виде фонтана, которую украшала светодиодная лента. Проверка выявила обрывы провода. Сейчас эксплуатация иллюминации закончена.