Двухлетняя девочка получила травмы в массовом ДТП в Оренбурге

В Оренбурге при столкновении четырех авто пострадала двухлетняя девочка. Об этом сообщил 56orb.ru.

Автомобиль Renault Logan, совершая поворот, не стал ждать, когда проедет встречный внедорожник Chevrolet Niva. После столкновения, Renault откинуло в припаркованный Datsun Mi-Do. Он влетел в Toyota Corolla, которая стояла впереди.

Chevrolet Niva после столкновения врезалась в опору ЛЭП, а затем и в припаркованный Kia Optima

Больше всего досталось в массовом ДТП двухлетней пассажирке Renault. Ее госпитализировали с травмами.

Полиция изучает обстоятельства массового ДТП.