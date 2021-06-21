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    21 июня 2021, 20:20

    Двухлетняя девочка получила травмы в массовом ДТП в Оренбурге

    Редакция сайта 360°

    В Оренбурге при столкновении четырех авто пострадала двухлетняя девочка. Об этом сообщил 56orb.ru.

    Автомобиль Renault Logan, совершая поворот, не стал ждать, когда проедет встречный внедорожник Chevrolet Niva. После столкновения, Renault откинуло в припаркованный Datsun Mi-Do. Он влетел в Toyota Corolla, которая стояла впереди.

    Chevrolet Niva после столкновения врезалась в опору ЛЭП, а затем и в припаркованный Kia Optima

    Больше всего досталось в массовом ДТП двухлетней пассажирке Renault. Ее госпитализировали с травмами.

    Полиция изучает обстоятельства массового ДТП.