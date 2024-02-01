Происшествия 01 февраля 2024, 07:57 Двухлетняя девочка погибла при пожаре в Новосибирской области СКР возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в Новосибирской области

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В городе Карасуке сгорел частный дом, погибла двухлетняя девочка. Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области сообщило в своем Telegram-канале о возбуждении уголовного дела.

Пожар произошел днем 31 января. На момент возгорания в доме находились четыре человека, после тушения спасатели нашли тело двухлетней девочки. Уголовное дело возбудили по части первой статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». Следователи изъяли с места пожара предметы и образцы веществ на экспертизу, которая покажет источник и причину возгорания.

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Место происшествия показала прокуратура Новосибирской области. Надзорное ведомство взяло расследование на контроль.

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