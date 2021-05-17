Двухлетняя девочка погибла после падения с 15-го этажа в Красногорске

Девочка двух лет выпала из окна 15-го этажа в Красногорске. Об сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в правоохранительные органы Красногорска 16 мая поступила информация о том, что из окна 15-го этажа квартиры жилого дома выпала двухлетняя девочка.

«От полученных в результате падения телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия», — сказала Врадий. Ее процитировал ТАСС.

По предварительной информации, мама находилась рядом с дочкой в комнате с открытым окном и москитной сеткой на нем, но потом женщина отошла. Ребенок, оставшись один, сам забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу. Сейчас проводится доследственная проверка.

ГСУ СК России по Московской области еще раз напомнило о том, что родители должны обеспечивать безопасность детей дома и обратить на этот вопрос пристальное внимание.