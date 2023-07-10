Происшествия 10 июля 2023, 11:13 Двухлетняя девочка отравилась неизвестным грибом на севере Москвы Shot: двухлетняя девочка отравилась неизвестным грибом во время прогулки во дворе в Москве РИА «Новости»

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В Северном округе Москвы двухлетняя девочка получила сильное отравление после того, как попробовала на вкус неизвестный гриб. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, 8 июля в Хорошевском районе столицы местная жительница поздно вечером вышла на прогулку с двухлетней дочкой. Женщина отвлеклась и упустила из виду ребенка на несколько минут. В этот момент девочка заметила в траве растущий гриб, сорвала его и съела.

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На следующее утро ребенку стало плохо, мать вызвала бригаду скорой. Девочку увезли в больницу и поместили в токсикологическое отделение с отравлением растительным ядом. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Семью проверяют представители специальных служб.

Ранее заслуженный врач России, терапевт Оксана Драпкина рассказала, что делать при отравлении.