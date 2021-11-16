Двухлетний ребенок сбежал из детского сада в Дагестане

В столице Дагестана произошел вопиющий случай в детском саду: территорию учреждения самостоятельно покинул двухлетний мальчик. По данным СМИ, обнаружили ребенка не сотрудники сада, а просто местные жители: они опубликовали фото малыша в интернете, по которым его и нашли встревоженные родители.

Прокуратура Дагестана сообщила в беседе с агентством ФАН, что уже начала проверку по факту произошедшего. Пока подробностей побега ребенка официально не приводится. Но будут проверяться действия сотрудников детсада и дана правовая оценка тому, соблюдали ли они законодательство.

По данным Telegram-канала Baza, мальчик выехал за ворота детсада на игрушечной машинке. В тот момент ограждение открыли, чтобы впустить машину с продуктами. По предварительным сведениям, замерзшего ребенка заметили прохожие, которые стали распространять его фото в мессенджерах. Снимки увидели родители и забрали малыша.

Ранее из детского сада № 338 в Москве сбежал ребенок с аутизмом. Он дошел до пруда и свалился прямо в воду, его успел спасти случайный прохожий. Примечательно, что к ребенку с особенностями развития была прикреплена отдельная воспитательница, которую тут же уволили.