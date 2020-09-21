Двухлетний ребенок выпал с девятого этажа и выжил в Екатеринбурге

По данным информагентства, ребенок выпал из окна на улице Бебеля. Отмечается, что это не единственный такой случай, который произошел в регионе на прошедших выходных.

«Один случай — в Заречном, там из окна выпала 14-летняя девочка. Также вчера двухлетний мальчик выпал в Екатеринбурге», — цитирует Горелых «Газета.ru».

По его словам, в обоих случаях дети остались живы. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.