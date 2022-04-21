Двухлетний ребенок выпал из окна в Екатеринбурге

В Кировском районе Екатеринбурга двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа многоэтажного дома. Его доставили в больницу с многочисленными травмами. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-группу городского УМВД.

Правоохранители установили, что ребенок проживал в квартире вместе со своей матерью и старшим братом. В момент происшествия мать отлучилась из дома, а 10-летний брат остался приглядывать за малышом.

Врачи диагностировали у ребенка тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы свода и основания черепа, перелом ребер, а также компрессионный перелом позвоночника.

На мать пострадавшего полиция составила протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.